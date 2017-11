Japanse beurs sluit fractie lager

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag na een schommelende sessie een fractie lager gesloten. Beleggers moesten het stellen zonder belangrijk richtinggevend nieuws. Ook de kalme handelssessie op Wall Street bood weinig houvast. Elders in het Verre Oosten lieten de meeste beurzen ook weinig beweging zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk op 22.486,24 punten. Zwaargewicht Softbank verloor 0,3 procent. Volgens persbureau Reuters heeft het Japanse telecomconcern aangeboden om aandelen Uber te kopen tegen een korting van 30 procent. Het consortium onder leiding van Softbank zou een belang van minstens 14 procent willen in het private onlinetaxibedrijf.

De Japanse defensiebedrijven zaten in de lift na berichten dat Noord-Korea mogelijk een nieuwe rakettest voorbereidt. Wapenfabrikant Howa Machinery dikte 12,5 procent aan en gasmaskerproducent Koken won 2,4 procent.

In Hongkong leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van 0,6 procent en de beurs in Shanghai stond nagenoeg vlak. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,1 procent. De Kospi in Seoul toonde wat herstel na het stevige verlies een dag eerder en won 0,3 procent.