‘KPN komt belofte internetsnelheid niet na’

KPN heeft zich volgens de Consumentenbond niet aan zijn belofte gehouden om ten minste 85 procent van de Nederlandse huishoudens eind 2016 van zeer snel internet te voorzien. De belangenorganisatie constateert op basis van een steekproef onder 250.000 huizen dat het telecombedrijf nu pas op zo’n 62 procent zit.

KPN herkent zich niet in het percentage dat de Consumentenbond noemt, maar erkent wel dat de in 2015 uitgesproken ambitie van 85 procent nog niet is gehaald. Dat komt omdat het bedrijf zijn doelstellingen inmiddels iets heeft bijgesteld. De laatste tijd is bijvoorbeeld ook veel geïnvesteerd in het wat sneller maken van het internet op plekken waar het internet nog erg traag was.

Zeer snel internet betekent in dit geval minimaal 100 megabit per seconde (Mbps). Volgens eigen cijfers van KPN zou inmiddels ongeveer driekwart van de huishoudens in Nederland hier technisch toegang toe hebben. Echter niet iedereen maakt er gebruik van, bijvoorbeeld omdat mensen een goedkoper abonnement hebben.

Met name buiten de bebouwde kom is volgens de Consumentenbond sprake van langzamer internet. Probleem zou zijn dat er onvoldoende concurrentie is. ,,Als KPN in een gebied geen snel internet levert, kunnen consumenten vaak alleen voor snel internet van Ziggo via de kabel kiezen”, merkt de organisatie op.

De Consumentenbond pleit er daarom voor dat netwerken ook opgesteld worden voor andere providers, om toch voldoende concurrentie te creëren. Op het zogeheten DSL-netwerk van KPN kan bijvoorbeeld Tele2 nu ook al diensten aanbieden.

Voor de kabelnetwerken is zo’n regeling er nog niet. Daar wordt overigens wel onderzoek naar gedaan door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die studie bevindt zich volgens de Consumentenbond in de afrondende fase.