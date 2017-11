‘Lage btw mag best verder omhoog’

Het lage btw-tarief in Nederland kan best nog verder omhoog, vindt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens de denktank is het verhogen van de btw een relatief veilige manier om op andere vlakken weer extra investeringen en belastingverlagingen mogelijk te maken.

Nederland heeft nu btw-tarieven van 21 en 6 procent. Het kabinet wil het lage tarief, dat geldt voor onder andere etenswaren en kappersbeurten, verhogen naar 9 procent. Die plannen stuitten nu al op verzet bij oppositiepartijen, maar volgens de OESO zou het gat tussen het hoge en lage btw-tarief in aanvulling op de voorgestelde maatregel nog wel wat kleiner mogen worden.

Het gaat de belangrijke internationale organisatie er vooral om dat Nederland geld vrijmaakt om bijvoorbeeld de belasting voor lage inkomens en tweeverdieners met jonge kinderen verder terug te brengen. Dat zou de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt extra kunnen aanjagen. Ook pleit de OESO voor meer overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie.

De economische vooruitzichten voor Nederland zien er voorlopig wel goed uit. De OESO rekent in Nederland nu op een groei van 3,3 procent dit jaar en 3,1 procent volgend jaar. Voor 2019 ligt de prognose op 2,4 procent.

Deze voorspellingen zijn aanzienlijk positiever dan eerder dit jaar. De OESO heeft zijn ramingen, net als bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF), flink naar boven bijgesteld na het onverwacht krachtige economisch herstel dat ons land in het tweede kwartaal liet zien.

Wel een aandachtspunt vormt de steeds groter wordende groep zelfstandigen en mensen met tijdelijke contracten. Verder blijft de uitkomst van de brexitonderhandelingen een belangrijk risicopunt voor Nederland. De OESO wijst tevens op de hoge hypotheekschulden bij huishoudens. Net als het IMF en ook De Nederlandsche Bank (DNB) ziet de OESO het liefst dat Nederland meer perken stelt aan het bedrag dat maximaal geleend kan worden voor een huis.

Met de wereldeconomie in het algemeen gaat het volgens de OESO eveneens de goede kant op. De verwachte groei schommelt komende jaren rond de 3,6 en 3,7 procent. Door extra hervormingen en investeringen zou de groei in veel landen wel nog hoger kunnen uitkomen, aldus de denktank.