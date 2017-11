Minister: bitcoin geheel voor eigen risico

Bezint eer ge begint, want hier zitten hele grote risico’s aan. Met deze woorden onderstreept minister Wopke Hoekstra (Financiën) de waarschuwingen voor het steken van geld in de digitale munt bitcoin, waarvan de koers blijft stijgen.

Hoekstra noemt de adviezen van toezichthouder AFM en De Nederlandsche Bank verstandig. ,,Het is belangrijk dat mensen die in bitcoins stappen, zich realiseren dat het helemaal voor eigen rekening en risico is”, aldus Hoekstra dinsdag bij RTLZ. ,,Dat gaat nu enorm goed, maar we hebben ook al grote dalen en pieken onderweg gezien.”

De bewindsman wijst op het risico dat je je geld kunt verliezen, in tegenstelling tot je tegoed op een normale bankrekening dat tot een hoog bedrag is beschermd. Je kunt nergens aankloppen als het geld opeens allemaal weg is, aldus Hoekstra.

Zelf heeft hij geen bitcoins: ,,Allemaal veel te ingewikkeld voor mij.”