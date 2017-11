‘Schuldenlast Altice binnen de norm’

De schuldenlast van Altice is binnen proporties in vergelijking met andere telecombedrijven wereldwijd. Dat zei operationeel directeur van Altice Media Alain Weill, tevens eindverantwoordelijke van de Franse tak van Altice, tijdens een bijeenkomst in Parijs.

De afgelopen weken maakte het aandeel Altice een duikvlucht op de aandelenmarkten, vooral door zorgen over de schuldpositie van het bedrijf. Volgens Weill is de koersreactie excessief geweest. ,,Altice doet het goed.”

De bestuurder zei verder dat het Franse onderdeel SFR een van de meest winstgevende is binnen de Franse telecomsector. Het bedrijf verwacht binnenkort de vruchten te plukken van eerder genomen maatregelen bij de divisie. Het bedrijf investeerde onder meer fors in zijn mobiele netwerk. Dat het momenteel maar mondjesmaat lukt om nieuwe abonnees te binden is volgens Weill een gevolg van de sterke groei de afgelopen periode.

Op termijn zal Altice een beslissing nemen of het in Frankrijk al dan niet zal bieden op uitzendrechten van voetbal.