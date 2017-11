Shell flinke winnaar op groen Damrak

De beurs in Amsterdam is dinsdag met een mooie plus gesloten, geholpen door een stevige koerswinst voor Shell. Beleggers op het Damrak reageerden positief op de strategie-update van Shell. Ook elders in Europa lieten de aandelenmarkten aardige winsten optekenen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent hoger op 543,59 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 829,24 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1 procent.

Shell stond bovenin de AEX met een winst van 3,4 procent. Het olie- en gasconcern schrapt het keuzedividend vanaf het vierde kwartaal en verhoogde de doelstellingen van de vrije kasstroom. Daarnaast bevestigde het bedrijf voor minimaal 25 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. De update toont volgens analisten aan dat de beurszwaargewicht aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt.

Unilever won 1,7 procent na handhaving van de verwachtingen voor 2017. Het levensmiddelenconcern stelt tevens de beslissing over waar het voortaan zijn hoofdkantoor wil hebben uit. Het bedrijf heeft nu een duale structuur met hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen. Aan de meerdere beursnoteringen wordt niet getornd.

Altice moest het opnieuw ontgelden en was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,3 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de uitlatingen van operationeel directeur Alain Weill, die zei dat de schuldenlast van het Franse kabel- en telecombedrijf binnen proporties is in vergelijking met andere telecombedrijven wereldwijd.

In Londen stonden de banken in de belangstelling. De Britse banken slaagden voor de jaarlijkse stresstest van de Bank of England en kunnen volgens de centrale bank ook een zogenoemde harde brexit aan. Barclays en Lloyds Banking Group verloren 0,1 en 1 procent, maar Royal Bank of Scotland steeg 1,4 procent en HSBC ging 1,3 procent vooruit.

Ocado maakte een koerssprong van bijna 21 procent in Londen. Het Franse supermarktconcern Casino (plus 2,3 procent) gaat het e-commerceplatform van de Britse onlineretailer gebruiken voor de ontwikkeling van zijn eigen online-activiteiten.

De euro was 1,1878 dollar waard, tegen 1,1924 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 57,81 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs tot 63,44 dollar per vat.