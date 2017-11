Shell toont spierballen aan aandeelhouders

Shell heeft maatregelen aangekondigd die erop duiden dat het dieptepunt van de oliecrisis achter de rug lijkt te zijn. De olie- en gasgigant geeft zijn aandeelhouders van het lopende kwartaal niet meer de keuze om dividend deels in aandelen te ontvangen. Het keuzedividend wordt vervangen door een winstuitkering in contanten.

De volledige uitkering van dividend in contanten kan worden gezien als een teken van het herstel van de kapitaalpositie van het bedrijf. Voor dividend in aandelen hoeft een bedrijf minder geld in kas te hebben. Het keuzedividend werd ingesteld in 2015 in reactie op de instortende olieprijzen.

Shell bevestigde verder in de periode 2017-2020 voor minimaal 25 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeleninkoopprogramma werd in 2015 bij de megaovername van het Britse gasbedrijf BG al aangekondigd.

Shell-topman Ben van Beurden sprak dinsdagochtend investeerders toe. Daarin deed hij zijn plannen uit de doeken om het resultaat voor aandeelhouders te vergroten, de vrije kasstroom op te krikken en de CO2-uitstoot te verlagen.

Van Beurden verhoogde de verwachtingen voor de vrije kasstroom op eigen kracht, dus exclusief overnames, naar 25 miljard tot 30 miljard dollar bij een olieprijs van 60 dollar per vat. Het doel voor de komende jaren werd in 2016 nog 5 miljard dollar lager ingeschat.

De overname van BG kwam op een moeilijk moment met de instortende olieprijzen. Shell kondigde destijds aan voor 30 miljard dollar aan bezittingen af te stoten in de periode tot 2018. Dat desinvesteringsprogramma is bijna afgerond.