Shell geeft zijn aandeelhouders van het lopende kwartaal niet meer de keuze om dividend deels in aandelen te ontvangen. Het keuzedividend verdwijnt en wordt vervangen door een winstuitkering in contanten, zo meldde het olie- en gasbedrijf in een strategie-update.

Het bedrijf bevestigde verder in de periode 2017-2020 voor minimaal 25 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeleninkoopprogramma werd in 2015 bij de overname van het Britse gasbedrijf BG al aangekondigd.