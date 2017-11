Tips om verstandig geld te lenen

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 3,2 procent. Dat maakte de Europese Commissie in haar traditionele herfstramingen bekend. Meer Nederlanders durven hierdoor een lening aan te vragen. Maar hoe kun je dit verantwoord doen? Wij geven tips.

Volgend jaar zal de Nederlandse economie groeien naar 2,7 procent en in 2019 verder naar 2,5 procent. De cijfers zijn fors hoger dan de verwachte gemiddelde groei in de hele eurozone: 2,2 procent in 2017.

Naast dat meer mensen zich in de schulden durven te steken, omdat de economie groeit, speelt de historisch lage rente mee dat meer mensen een lening afsluiten. Bovendien klinken er geluiden dat de rente weer omhoog gaat. Velen willen dit voor zijn en sluiten nu een lening af. Om verstandig met je geld om te gaan, geven we hieronder tips waar je op moet letten bij het afsluiten van een lening.

Tips voor het lenen van geld:

Kijk uit voor oplichters

Ga niet in zee met een kredietaanbieder, voordat je zeker weet dat deze te vertrouwen is. Als een kredietaanbieder niet bekend is bij jou, kun je op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren of de aanbieder een AFM-vergunning heeft of illegaal is.

Ga met de juiste kredietaanbieder in zee

Er zijn talloze kredietaanbieders, zo kun je naast banken en verzekeraars ook een lening afsluiten bij gespecialiseerde geldverstrekkers. De laatst genoemde kredietaanbieders zijn vaak goedkoper, maar niet altijd even goed. Het is daarom belangrijk om kredietaanbieders met elkaar te vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld via de website Financer.com uitvinden welke aanbieder goed bij jou past en vervolgens gemakkelijk geld lenen.

Leen verantwoord

Ga na of je de aflossing en de rente kunt betalen, ook als je persoonlijke situatie verandert. Houd er rekening mee met dat je partner of jij in de toekomst minder kunnen gaan verdienen. Denk ook aan andere mogelijke veranderingen, zoals dat je kind gaat studeren.

Vaste of variabele rente

Een variabele rente is vaak goedkoper, maar biedt minder zekerheid. Deze kan namelijk wijzigen gedurende de looptijd. Wel een voordeel is dat je de lening boetevrij kunt aflossen of oversluiten. Bij een vaste rente is vooraf bekend wat de lening gaat kosten. Je bent dan wel minder flexibel, want er worden vaak kosten in rekening gebracht bij vervroegde aflossing.

Controleer de voorwaarden

Bij het afsluiten van de lening moet je goed op de voorwaarden letten. De volgende punten zijn onder meer belangrijk: