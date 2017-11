Vattenfall plaatst megaorder windturbines

De Zweedse energiereus Vattenfall heeft een megaorder geplaatst bij Siemens Gemesa voor windmolens. Het Zweedse bedrijf zelf spreekt van de grootste order wereldwijd voor windmolens dit jaar voor een drietal windparken op zee voor de Deense kust. Met de ontwikkeling van de parken is een totaalbedrag gemoeid van 1,7 miljard euro.

De windparken zullen een capaciteit krijgen van circa 1 gigawatt, goed voor de stroomvoorziening van een miljoen Deense huishoudens. De order omvat ontwerp, fabricage, installatie en onderhoud van de molens. Vattenfall won de aanbesteding van de windparken in 2016.

Tegen 2022 verwacht Vattenfall nog meer geld te steken in windenergie in Denemarken. Het bedrijf spreek van een totale investering van 2,7 miljard euro in de periode 2016-2022.