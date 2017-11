‘Waarde Uber fors lager bij deal Softbank’

Uber Technologies, het bedrijf achter de taxi-app, wordt door de grote investeerder Softbank veel minder waard geacht dan eerder het geval. Volgens ingewijden hangt Softbank nu een prijskaartje van 48 miljard dollar aan Uber, terwijl dat eerder nog meer dan 68 miljard dollar was.

Een consortium geleid door het Japanse Softbank staat op het punt een grote investering te doen in Uber. Naar verluidt wordt op zeer korte termijn een bod gelanceerd. Uber heeft echter met een reeks schandalen geworsteld. Zo bleek vorige week nog dat het bedrijf in oktober 2016 doelwit is geworden van een grote hack, waarbij de persoonlijke gegevens van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs werden gestolen. Uber bracht het nieuws vorige week pas naar buiten wat tot veel kritiek heeft geleid.

Wel was Softbank eerder al geïnformeerd over de datahack door Uber. Verschillende privacywaakhonden zijn onderzoek begonnen naar de kwestie.

Ook heeft Uber te kampen gehad met klachten over seksuele intimidatie, beschuldigingen van omkoping en is het technologiebedrijf in een rechtszaak verwikkeld met Google-moederconcern Alphabet over diefstal van bedrijfsinformatie rond zelfrijdende auto’s. Daarnaast is Uber zijn vergunning in Londen kwijtgeraakt, al loopt nog een beroep.

Verder leidt de investering door Softbank ook tot een aantal veranderingen bij Uber, waaronder een forse uitbreiding van het bestuur. De investering en de veranderingen in het bestuur zouden worden gesteund door Uber-topman Dara Khosrowshahi. Uber wil in 2019 de sprong naar de beurs wagen.