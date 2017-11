Windmolenbranche wil meer ambitie van Europa

De Europese windmolenbranche roept de Europese Unie op een stuk ambitieuzer te worden met hernieuwbare energie. De sector is bang anders 92 miljard euro aan investeringen en 132.000 nieuwe banen mis te lopen, omdat concurrentie uit onder meer China en de Verenigde Staten op de loer ligt.

De doelstelling is nu dat in 2030 in Europa 27 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Brancheorganisatie WindEurope en de topmannen van een aantal grote bedrijven in de sector willen dat dit streven wordt verhoogd naar ten minste 35 procent.

Directeur Giles Dickson van WindEurope denkt dat windenmolenparken alleen in 2030 makkelijk 30 procent van de Europese energievoorziening voor hun rekening kunnen nemen, maar dan moet de sector wel voldoende kansen krijgen.

De oproep werd gedaan op een grote windenergieconferentie in Amsterdam. Daar waren onder meer de topmannen van Vestas en Siemens Gamesa aanwezig.