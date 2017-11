Amerikaanse economie groeit nog sterker

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal sterker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van de Amerikaanse overheid bedroeg de groei 3,3 procent op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd nog een vooruitgang met 3 procent gerapporteerd.

Het gaat om de sterkste groei in drie jaar. Economen hadden in doorsnee verwacht dat het cijfer bijgesteld zou worden tot 3,2 procent. ’s Werelds grootste economie profiteerde in de afgelopen periode vooral van toegenomen bedrijfsinvesteringen en uitgaven van de overheid. De consumentenbestedingen vielen iets minder hoog uit dan eerder gemeld.

In het tweede kwartaal van dit jaar ging de economie van de Verenigde Staten met 3,1 procent vooruit.