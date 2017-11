Beurs Amsterdam sluit in het rood

De beurs in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten, nadat de AEX-index eerder op de dag nog op winst had gestaan. Met name bij de chipgerelateerde fondsen op het Damrak waren stevige minnen te zien, in navolging van de forse verliezen voor technologiebedrijven op Wall Street.

De AEX sloot uiteindelijk 0,4 procent lager op 541,42 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 820,61 punten. De beurs in Frankfurt was vrijwel vlak en Parijs won 0,1 procent. Londen ging 0,9 procent onderuit. De mogelijke doorbraak in de brexit-onderhandelingen stuwde het Britse pond waardoor de exportbedrijven onder druk stonden.

Chipmachinefabrikant ASML bungelde onderaan de AEX met een min van 4,7 procent, gevolgd door digitaal beveiliger Gemalto met een koersverlies van 3 procent. Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een plus van 2,6 procent.