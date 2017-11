Beveiligingslek in besturingssysteem Apple

Een computerexpert heeft een groot beveiligingslek ontdekt in het nieuwste besturingssysteem van Apple, High Sierra. Het Amerikaans bedrijf zegt aan een update te werken om het probleem op te lossen.

Een Turkse expert liet op Twitter weten dat het mogelijk was om in het besturingssysteem te geraken door met een zogenoemde root-account zonder wachtwoord in te loggen. Hierdoor kan een gebruiker belangrijke instellingen en wachtwoorden veranderen en zelfs de controle over de computer overnemen.

Apple raadt gebruikers voorlopig aan een apart wachtwoord voor de root-account in te stellen, tot de update er is. Het computerbedrijf staat er juist om bekend de beveiliging van producten altijd goed op orde te hebben.