ECB bevreesd voor waaghalzerij belegger

De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich steeds meer zorgen over risico’s die beleggers durven te nemen op de financiële markten. Dat schrijft de toezichthouder in zijn Financial Stability Review. Partijen zijn mogelijk niet goed genoeg in staat om een eventuele schok op te vangen.

Volgens de ECB is er in de hele eurozone sprake van economisch herstel. Daardoor zijn er ook minder zorgen over de financiële stabiliteit in vergelijking met zes maanden geleden. De centrale bank wijst ook op geruststellende verkiezingsresultaten in onder meer Frankrijk en Nederland, waar overwinningen voor eurosceptische partijen voor meer onzekerheid hadden kunnen zorgen.

Door de relatieve rust durven beleggers volgens de ECB meer risico’s te nemen en daar schuilt het gevaar. Veel partijen lijken minder bevreesd voor plotselinge verslechteringen van de marktomstandigheden.