Goedkope kerstzegels Sandd ook bij DPD geldig

De kerstzegels van postbezorger Sandd zijn vanaf deze week ook geldig bij pakketbezorger DPD. De bedrijven zijn daarvoor een samenwerking aangegaan, meldt DPD.

Klanten kunnen kerstkaarten met de postzegel nu ook inleveren bij de ongeveer achthonderd afleverpunten van DPD. Dat kon eerder alleen bij de tweeduizend locaties van DHL. De gewone brievenbussen op straat blijven exclusief het domein van poststukken met zegels van PostNL.

De postzegels van Sandd zijn met 0,50 euro goedkoper dan de zegels van PostNL, die voor 0,73 euro over de toonbank gaan. Sandd introduceerde in oktober voor het eerst gewone postzegels, die ook goedkoper zijn dan die van de concurrent. Sandd en DPD vinden dat PostNL als primaire postdienst in Nederland te hoge kosten rekent voor zijn diensten.

Mensen die postzegels van Sandd bestellen kunnen ook korting krijgen op het versturen van pakketjes via DPD. De bedrijven werkten eerder al samen aan frankeermachines voor bedrijven. ,,DPD en Sandd vullen elkaar natuurlijk aan; wij doen de pakketten, zij doen de post”, zegt operationeel directeur van DPD Thiemo van Spellen.