Microsoft wil hoofdkantoor vernieuwen

Microsoft wil over een paar jaar een nieuw hoofdkantoor hebben. De huidige campus gaat op de schop. Er komen achttien nieuwe gebouwen, voor een deel na het slopen van huidige gebouwen. De herinrichting begint volgend jaar en duurt vijf tot zeven jaar. Het project kost waarschijnlijk een paar miljard dollar.

Microsoft is gevestigd in Redmond, een voorstad van Seattle. Het complex daar bestaat nu uit 125 gebouwen, verspreid over een gebied ter grootte van ongeveer vierhonderd voetbalvelden. Daar werken ongeveer 48.000 mensen. Als de herinrichting klaar is, heeft Microsoft plek voor duizenden extra mensen.

Op het terrein komt ook een plaza met plekken om te sporten, te winkelen en te wandelen, met ruimte voor 12.000 mensen. Alle parkeerplaatsen gaan ondergronds en er worden fietspaden naar een nabijgelegen station gemaakt.