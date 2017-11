Nobelprijswinnaar pleit voor verbod bitcoin

Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz vindt dat de bitcoin verboden moet worden. Dat zei de econoom in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens Stiglitz, die in 2001 de Nobelprijs voor de Economie won, dankt de digitale munt zijn populariteit uitsluitend aan zijn mogelijkheden voor witwassers vanwege het gebrek aan toezicht. ,,Het dient geen enkel maatschappelijk nut.” Stiglitz sloot zich ook aan bij het kamp van critici die waarschuwen dat de digitale munt een bubbel is.

De econoom liet zich al eerder kritisch uit over de bitcoin, maar is niet tegen digitale valuta an sich. Sterker nog, eerder pleitte hij voor een afschaffing van gewoon geld ten faveure van digitaal geld, omdat digitale geldstromen makkelijker te volgen zijn. Dat zou helpen om corruptie en belastingontwijking tegen te gaan.

De waarde van de bitcoin zit al maanden explosief in de lift. Dinsdag werd de mijlpaal van 10.000 dollar voor het eerst bereikt. Een dag later is de 11.000 dollar al in zicht.