Takeaway.com verhoogt tarief ondanks protest

Takeaway.com verhoogt ondanks veel protest van restauranthouders per 1 januari gewoon zijn tarieven. Daardoor moeten aangesloten restaurants 13 procent commissie betalen aan Thuisbezorgd.nl. Dit was 12 procent. Een protestactie van restauranteigenaren onder de naam Horeca in Actie haalde niets uit, ondanks een tweetal overleggen tussen de partijen.

Twentse ondernemers kwamen eind oktober in verzet tegen de plannen van Takeaway.com. De onlinepetitie die zij in het leven riepen om de etenbestelsite op andere gedachte te krijgen werd volgens de initiatiefnemers negenhonderd keer getekend. Het initiatief haalde uiteindelijk niets uit.

Volgens Takeaway.com was het overleg met de initiatiefnemer van Horeca in Actie weinig inhoudelijk.

De Twentse ondernemers gaan kijken of ze een eigen platform kunnen opzetten ,,voor, van en door” restauranteigenaren.