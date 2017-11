Taxidienst Abel bezwijkt onder concurrentie

De Amsterdamse taxistart-up Abel stopt er na vrijdag definitief mee. Transdev, moederbedrijf van onder meer Connexxion, trekt de stekker uit de dienst vanwege de hevige concurrentie en overcapaciteit op de Amsterdamse taximarkt.

Abel is een zogeheten deeltaxi-service, waarbij je via een app een stoel boekt in plaats van een hele auto. Deze concurrent van bijvoorbeeld Uber ging begin 2016 van start en telt nu zo’n vijftig taxi’s en meer dan 150 chauffeurs. Zij werken via een franchise- of uitzendcontract. Investeerder Transdev kijkt nog of circa vijftien betrokken kantoormedewerkers binnen Connexxion een plaatsje kunnen krijgen.

Het internationale vervoersconcern vindt de afgelopen twee jaar met Abel geen weggegooid geld. Daardoor kon Transdev immers met technologie experimenteren die nu ook elders wordt toegepast, bijvoorbeeld bij de vervoersdienst Breng flex in de regio rond Arnhem en Nijmegen. Internationaal is het Abel-concept inmiddels terug te vinden in onder meer Sydney, waar het Transdev Link heet.