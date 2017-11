Techfondsen in min op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met wisselende resultaten gesloten. De Dow-Jonesindex ging omhoog, maar de brede S&P 500 bleef vlak en techbeurs Nasdaq verloor waarde. Vooral technologiefondsen doken in het rood.

De Dow sloot met een winst van 0,4 procent op 23.940,68 punten. De S&P kwam nauwelijks van zijn plaats en sloot op 2626,07 punten. De Nasdaq leverde 1,3 procent in en kwam uit op 6824,34 punten.

Beleggers verwerkten een nieuwe raming voor de economische groei in de Verenigde Staten, die in het derde kwartaal met 3,3 procent steeg. Ook waren er beter dan verwachte cijfers over de voorlopige woningverkopen. Het Beige Book van de Federal Reserve schetste een doorzettende economische groei in de Verenigde Staten.

Langverwachte belastinghervormingen worden ook in de gaten gehouden. Die zijn inmiddels aanbeland in de Senaat. Daar kregen de plannen dinsdag steun van een nipte meerderheid in de begrotingscommissie. Donderdag wordt naar verwachting door de volledige Senaat gestemd.

Bij de bedrijven op Wall Street pakten beleggers in techfondsen hun winst. Aandelen als Apple, Facebook, Nvidia, Qualcomm, Alphabet, Amazon, Netflix en Twitter werden tot 6,8 procent lager gezet.

American Airlines won 0,1 procent ondanks berichten dat de luchtvaartmaatschappij mogelijk tot wel 15.000 vluchten moet schrappen in de kerstperiode. Een fout in het systeem waarmee verloven worden ingeboekt, zorgde ervoor dat te veel piloten vrij hebben in de laatste twee weken van het jaar.

Verfmaker Axalta kon op een plus van 3,3 procent rekenen. Het bedrijf zou dichtbij een akkoord zijn met de Japanse branchegenoot Nippon Paint dat het bedrijf wil inlijven. AkzoNobel sprak eerder ook met Axalta over een samensmelting.

Fastfoodketen Chipotle deed het beter (plus 5,6 procent) na het bericht dat oprichter Steve Ells een stap opzij doet als topman van het bedrijf. Hij gaat verder als voorzitter.

Verder kwamen nog enkele bedrijven met cijfers naar buiten. Juweliersketen Tiffany liet beter dan verwachte resultaten zien, maar werd desondanks 1,6 procent minder waard. Ook chipbedrijf Marvell Technology presteerde beter dan verwacht. Dat aandeel verloor evenwel 4,6 procent.

De euro was 1,1854 dollar waard, tegen 1,1862 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper tot 57,39 dollar per vat. Ook Brentolie werd minder waard. Een vat daalde 0,4 procent in waarde en kostte 63,36 dollar.