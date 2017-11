‘Uber ontwijkt omzetbelasting via Nederland’

Uber gebruikt een bv in Amsterdam om Britse omzetbelasting te ontwijken. De Britse schatkist liep daardoor vorig jaar 23 miljoen pond mis. Dat meldt onderzoekstelevisieprogramma Zembla na eigen onderzoek.

Uber laat via zijn directeur in Nederland Thijs Emondts weten niets te doen wat niet mag. ,,Zoals veel internationale bedrijven gevestigd in Nederland, hebben we een belastingstructuur die voldoet aan de internationale wetgeving. Meer kan ik er niet over zeggen”, zegt hij tegen Zembla.

Volgens Zembla maakt Uber gebruik van een fiscale constructie waarbij het bedrijf profiteert van vrijstellingen in zowel de Britse als Nederlandse belastingwet. De 40.000 Britse Uber-chauffeurs hoeven als zelfstandig ondernemer tot 85.000 pond geen omzetbelasting te betalen. Ook de commissie die Uber vangt is onbelast.

Critici stellen dat de chauffeurs van Uber schijnzelfstandigen zijn, vindt ook Maria Ludkin, directielid van de Britse vervoersbond GMB. ,,We hebben bij de Britse autoriteiten om opheldering gevraagd.” Ook Europarlementariër Marietje Schaake (D66) wil dat uitgezocht wordt of sprake is van schijnzelfstandigheid.

De Belastingdienst in zowel Nederland als Groot-Brittannië wil niet reageren tegenover Zembla. Het programma wordt woensdagavond uitgezonden.