Uitvaart financieel vaak blinde vlek

Nederlanders die een uitvaartverzekering hebben, weten meestal niet of de verzekeraar wel alle kosten van de uitvaart dekt. Vaak weten consumenten niet eens wat voor soort verzekering ze hebben afgesloten. Daarnaast worden kosten vaak te laag ingeschat, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud.

Circa twee op de drie Nederlanders zijn op een of andere manier verzekerd voor zijn of haar uitvaart. Maar in bijna de helft van de gevallen zijn in de verzekering niet de volledige kosten voor een uitvaart gedekt. Een gemiddelde uitvaart kost volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek circa 7500 euro, waar mensen in doorsnee uitgaan van 6000 euro.

Een vijfde van de verzekerden is voor een bedrag tot 5000 euro verzekerd. Voor een kwart geldt dit voor een bedrag tussen de 5000 en 7500 euro. Een derde van de verzekerden heeft geen idee wat zijn dekking is. Daartegenover geeft 60 procent van de ondervraagden aan nabestaanden niet op te willen zadelen met de kosten.

Van de mensen die geen uitvaartverzekering hebben, denkt bijna een kwart genoeg geld voor de uitvaart achter te kunnen laten.

Een van de verwarringen die bestaat gaat over de overlijdensrisicoverzekering. Vier op de tien Nederlanders denkt dat deze verzekering er is om de kosten van een uitvaart te vergoeden. Het Nibud legt uit dat deze verzekering is bedoeld om inkomensverlies op te vangen, zodat er geen probleem ontstaat bij het betalen van bijvoorbeeld de hypotheek of de huur.

Ook gaat een derde van de ondervraagden er onterecht van uit dat nabestaanden geld zullen ontvangen om de uitvaart te betalen in geval van een natura-uitvaartverzekering. Deze biedt echter geen geld maar goederen en diensten.

Om problemen te voorkomen roept het Nibud onder meer verzekeraars op om consumenten beter te informeren.