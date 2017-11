Wall Street opent overwegend hoger

De beurzen in New York zijn woensdag overwegend licht hoger geopend, na de records van een dag eerder. Beleggers kijken vooral naar de ontwikkelingen rond de Amerikaanse belastinghervormingen. Verder kwamen er goede cijfers over de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 23.903 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 2628 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde echter 0,2 procent tot 6901 punten.

Aan het macro-economische front kregen beleggers een nieuwe raming van de economische groei in de VS. De economie groeide in het derde kwartaal met 3,3 procent, wat het hoogste niveau in drie jaar is. Verder komt nog het Beige Book van de Federal Reserve, met een breder overzicht van de staat van de Amerikaanse economie.

De langverwachte belastinghervormingen zijn inmiddels aanbeland in de Senaat. Daar kregen de plannen dinsdag steun van een nipte meerderheid in de begrotingscommissie. Donderdag wordt naar verwachting door de volledige Senaat gestemd. De plannen behelzen onder meer belastingverlagingen voor bedrijven.

Bij de bedrijven staat verfmaker Axalta (plus 3,5 procent) in de belangstelling. Het bedrijf zou een akkoord naderen met de Japanse branchegenoot Nippon Paint over een overname. AkzoNobel sprak eerder ook met Axalta over een samensmelting.

Fastfoodketen Chipotle Mexican Grill (plus 4,6 procent) liet weten dat oprichter Steve Ells een stap opzij doet als topman. Hij gaat verder als voorzitter. Het bedrijf is onder zijn leiding niet volledig hersteld van de nawee├źn van een crisis rond een E.coli-uitbraak in 2015.