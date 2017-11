80 procent postbezorgers moet in vaste dienst

Postbedrijven moeten vanaf 1 januari minimaal 80 procent van hun bezorgers in vaste dienst hebben. Het kabinet wil daarmee een einde maken aan misstanden in de sector.

,,Postbezorgers werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) donderdag. Ze benadrukt dat postbedrijven al enkele jaren weten dat ze naar de norm van 80 procent moeten groeien. Er is dus voor hen voldoende tijd geweest om dit te realiseren, vindt de bewindsvrouw

Postbezorgers moeten, zeker in een krimpende markt, kunnen rekenen op eerlijk werkgeverschap. Concurrentie ten koste van arbeidsvoorwaarden is niet wenselijk, aldus Keijzer en minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Keijzer wil medewerkers met een arbeidsbeperking die worden ingehuurd via een zogenoemde banenafspraak of quotumregeling, laten meetellen voor de norm.

Postbedrijven moesten eigenlijk al in 2013 met 80 procent van hun postbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben. Dat werd later uitgesteld.