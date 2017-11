ABN AMRO verliest derivatenzaak bij hof

ABN AMRO moet een mkb-ondernemer die naar de rechter was gestapt vanwege schade door een rentederivaat veel geld vergoeden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.

Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. In veel gevallen zijn ondernemers daarbij niet goed voorgelicht over de mogelijke risico’s. Onder meer boeren en binnenvaartschippers raakten hierdoor afgelopen jaren in grote financiële moeilijkheden.

Volgens de advocaat van de betreffende gedupeerde gaat het in deze zaak bij elkaar om zo’n 350.000 euro waarmee de bank over de brug moet komen. Dat is fors meer dan de circa 75.000 euro die deze mkb’er naar verwachting gekregen zou hebben als hij was ingegaan op de algemene compensatieregeling die meerdere banken nu aan het uitvoeren zijn. Bij die regeling wordt elk geval apart bekeken.

,,De rechter oordeelt vaak ruimhartiger”, aldus de advocaat, die denkt dat het voor meerdere gedupeerden interessant kan zijn om toch nog naar de rechter stappen. ABN AMRO was niet bereikbaar voor commentaar.