AEX sluit met klein verlies

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies gesloten. Supermarktconcern Ahold Delhaize deed het goed op het Damrak vanwege gunstige marktontwikkelingen in de Verenigde Staten. Kabel- en telecombedrijf Altice ging zoals vaker de laatste tijd stevig onderuit.

De AEX eindigde 0,2 procent in de min op 540,11 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 826,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot circa 1 procent.

Ahold Delhaize was de grootste stijger in de hoofdindex met een winst van 3,1 procent. Beleggers reageerden op de resultaten van het Amerikaanse supermarktconcern Kroger, die een positief beeld schetsen van de markt in de VS. Ook NN Group was in trek, met een plus van 2,8 procent. De verzekeraar liet weten tegen 2020 circa 350 miljoen euro aan kosten te willen besparen.

Hekkensluiter Altice leverde 5,6 procent in. De laatste tijd is de koers van het in Amsterdam genoteerde Franse concern al keihard gedaald door zorgen bij beleggers over de enorme schuldenlast.

AkzoNobel wist ook de aandacht op zich gericht. Het verf- en chemiebedrijf kreeg goedkeuring van zijn aandeelhouders om de speciaalchemietak te verkopen. Ook was er groen licht voor de benoeming van de nieuwe financiƫle directeur en drie commissarissen. Het aandeel werd een fractie meer waard.

In de Midkap sloot luchtvaartconcern Air France-KLM aan kop met een winst van 3,4 procent. Roestvrijstaalbedrijf Aperam eindigde onderaan de rij met een verlies van 1 procent.

Elders in Europa ging onder meer chipbedrijf Dialog hard onderuit. Een bericht dat Apple de chips van het Engels-Duitse bedrijf wil vervangen door zelfontwikkelde chips, viel niet goed bij beleggers en deed de koers in Frankfurt bijna 18 procent zakken. Het Britse mediabedrijf Daily Mail & General Trust kelderde in Londen verder een kleine 24 procent vanwege zwakke resultaten.

Op de oliemarkt werd vooral gelet op de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen. Naar verwachting gaan de OPEC en Rusland de productiebeperking verlengen tot eind volgend jaar. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent in prijs tot 57,33 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 63,53 dollar per vat. De euro was 1,1902 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder.