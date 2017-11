Ahold Delhaize koploper in AEX

De Europese beurzen stonden donderdag halverwege de middag overwegend op winst. Ahold Delhaize deed het goed op het Damrak na cijfers van de grote Amerikaanse supermarktketen Kroger die een positief beeld schetsen van de markt in de VS. De aandeelhouders van AkzoNobel stemden voor afsplitsing van de speciaalchemietak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.50 uur 0,2 procent in de plus op 542,42 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 824,09 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. In Londen leverde de FTSE 0,3 procent in.

Ahold Delhaize was de grootste stijger in de AEX met een winst van 3,4 procent. Beleggers reageerden op gunstige marktontwikkelingen in de Verenigde Staten. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice met een min van 3,2 procent.

AkzoNobel (plus 0,4 procent) kreeg goedkeuring van zijn aandeelhouders om de speciaalchemietak te verkopen. Ook was er groen licht voor de benoeming van de nieuwe financiƫle directeur en drie commissarissen.

SBM Offshore steeg 1,5 procent. De maritiem dienstverlener betaalt 238 miljoen dollar aan de Amerikanen vanwege omkopingschandalen. NN Group klom ook 1,5 procent. De verzekeraar liet weten tegen 2020 circa 350 miljoen euro aan kosten te willen besparen.

In de Midkap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een winst van 3,7 procent. Voedingsbedrijf Wessanen sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

Chipbedrijf Dialog daalde in Frankfurt bijna 19 procent. Een bericht dat Apple de chips van het Engels-Duitse bedrijf wil vervangen door zelfontwikkelde chips, viel niet goed bij beleggers. Het Britse mediabedrijf Daily Mail & General Trust kelderde in Londen verder een kleine 23 procent vanwege zwakke resultaten.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegen 1,1862 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt werd vooral gelet op de OPEC-vergadering over een verlenging van de productieverlaging. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 57,67 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 63,91 dollar per vat.