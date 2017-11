Akzo mag verder met geplande afsplitsing

AkzoNobel kan verder met de voorgenomen afsplitsing van zijn chemietak. Aandeelhouders stemden donderdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Amsterdam in overgrote meerderheid in met een voorstel daartoe.

Het Nederlandse verf- en chemiebedrijf kan de divisie nu verkopen of juridisch onderbrengen in een aparte structuur om die naar de beurs te kunnen brengen. Als later wordt besloten tot een beursgang voor AkzoNobel Chemicals dan moeten aandeelhouders daar overigens ook nog hun goedkeuring over uitspreken op een aparte aandeelhoudersvergadering.

De afsplitsing is bedoeld om investeerders te paaien. Akzo heeft beloofd ,,het overgrote merendeel” van de netto-opbrengsten aan investeerders te geven. Door in te stemmen met de afsplitsing krijgen aandeelhouders in totaal direct een miljard euro uitgekeerd als speciaal dividend, als voorschot op de opbrengsten van de afsplitsing.