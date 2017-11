Amerikaanse beurzen op winst

De Amerikaanse beurzen stonden donderdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers lijken optimistisch over de ontwikkelingen rond de Amerikaanse belastinghervormingen in Washington. Verder toonden grote technologiefondsen enig herstel na de verkoopgolf van een dag eerder.

De Dow-Jonesindex was bij opening van de beurs al door de symbolische grens van 24.000 punten gebroken. Rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) stond de index met dertig toonaangevende fondsen 1,4 procent hoger op 24.281 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 2652 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,8 procent aan, op 6879 punten.

De Senaat gaat mogelijk donderdag al stemmen over de belastingplannen van de Republikeinen. Het ingrijpend pakket aan belastinghervormingen voorziet onder meer in het verlagen van de belastingen voor bedrijven en particulieren. Door de optimistische stemming bij beleggers gingen vooral bankaandelen omhoog. Dow-zwaargewicht Goldman Sachs noteerde bijvoorbeeld 3,5 procent hoger.

Verder viel het koersverloop van winkelbedrijf Sears op. Het aandeel ging bij opening ruim 20 procent omhoog, maar later resteerde slechts een plusje van circa 3 procent. Sears kwam met cijfers. Daaruit blijkt dat het bedrijf opnieuw een zwaar verlies heeft geleden, maar minder groot dan een jaar eerder.

Ook supermarktconcern Kroger opende de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht en het aandeel won bijna 9 procent. Techaandelen als Apple, Facebook, Amazon en Netflix wonnen daarnaast weer wat terrein na de forse koersdalingen op woensdag. Zo won zwaargewicht Apple 1,4 procent en gingen Facebook en Amazon tot 0,9 procent vooruit.

De fabrikant van netwerkapparatuur Juniper Networks zakte daarentegen ruim 6 procent. De Finse branchegenoot Nokia heeft ontkend dat het interesse heeft in een overname van Juniper. Woensdag schoot de koers van Juniper door de vermeende interesse van Nokia nog met ruim 20 procent omhoog.

Op de oliemarkt werd vooral gelet op de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen. Het ziet er naar uit dat de OPEC en Rusland hun productiebeperking met negen maanden verlengen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 57,15 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 63,41 dollar per vat. De euro was 1,1899 dollar waard, tegen 1,1902 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.