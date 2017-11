Dochter Joon wordt ‘proeftuin’ Air France

Joon, de nieuwe dochtermaatschappij die Air France de komende jaren moet helpen aan winstgevende groei en een groter marktaandeel, gaat ook als proeftuin dienen voor vernieuwingen aan het reisproduct. Dat zei topman Jean-Michel Mathieu bij de presentatie van Joon, dat vrijdag zijn eerste vlucht maakt.

Joon werkt met goedkoper cabinepersoneel en bespaart verder op de kosten door een relatief kleine en eenvoudige organisatie, aldus Mathieu. Dat scheelt volgens de topman zo’n 15 procent in vliegkosten met Air France, brandstof niet meegerekend.

Daardoor kan Joon een deel van de tickets verkopen voor een paar tientjes per stuk. Voor het eten en voor veel drankjes moet dan wel apart worden betaald. Maar in tegenstelling tot echte prijsvechters heeft Joon ook een businessclass met een uitgebreide service, waar wel het volle pond voor moet worden betaald.