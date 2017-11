Vier kandidaten voor opvolging Dijsselbloem

Portugal, Slowakije, Luxemburg en Letland hebben elk een kandidaat aangemeld als opvolger van Jeroen Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter. Het gaat om de Portugese minister van Financiën Mário Centeno, zijn Slowaakse collega Peter Kazimir, de Luxemburger Pierre Gramegna en de Letse minister Dana Reizniece-Ozola. Dat is in Brussel officieel bekendgemaakt en door Dijsselbloems woordvoerder bevestigd.

De gegadigden voor het voorzitterschap van de groep van negentien ministers van Financiën van de eurozone, bekend als de eurogroep, konden zich donderdag tot 12 uur uiterlijk melden. Aanvankelijk zou Dijsselbloem vrijdag zelf de kandidaten bekendmaken. De procedure is vastgesteld door Dijsselbloem zelf, die hoewel hij geen minister meer is zijn termijn tot half januari mag uitdienen.

Maandag 4 december stemt de eurogroep over de opvolging. Minister Wopke Hoekstra kiest namens Nederland. Hij had eerder al aangekondigd dat zijn kandidatuur ,,geen optie” was.

De nieuwe voorzitter wordt gekozen met een gewone meerderheid van stemmen, oftewel minstens tien. Als geen van de kandidaten die meerderheid haalt, zal Dijsselbloem hun vertrouwelijk vertellen hoeveel stemmen ze wel hebben gehaald. Dat biedt ze de gelegenheid te beslissen of ze willen doorgaan of hun kandidatuur intrekken. Mogelijk volgen er daarna meer stemrondes.

De Portugees Centeno (50) en de Slowaak Kizimir (49) behoren beiden net als Dijsselbloem tot de sociaaldemocratische familie. De socialisten claimen de positie omdat de meeste hoogste EU-functies al naar christendemocraten zijn gegaan. De Luxemburger Gramegna (59) is liberaal, terwijl de Letse Reizniece-Ozola bij een kleine centrumrechtse partij behoort. Ze is van haar concurrenten met 36 jaar veruit de jongste. Opvallend is ook dat ze de titel grootmeester schaken draagt.

Eerder deze week werd nog gespeculeerd dat Dijsselbloem toch langer kon aanblijven. De kans daarop lijkt nu uiterst gering.