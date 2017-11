Groen licht voor financieel topman Akzo

Aandeelhouders van AkzoNobel hebben donderdag op een buitengewone aandeelhoudersvergadering ingestemd met de benoeming van financieel topman Maarten de Vries.

De Vries komt over van beursintermediair Intertrust, waar hij dezelfde functie bekleedde. Eerder werkte hij onder meer voor TNT Express, Philips en Philips-joint venture TP Vision. De aanstelling van De Vries per 1 januari aanstaande kreeg groen licht van bijna alle in Amsterdam vertegenwoordigde aandeelhouders.

De Vries volgt Maëlys Castella op die in september opstapte wegens gezondheidsredenen. Dat leidde toen tot gemor onder aandeelhouders, die namelijk kort daarvoor ook al topman Ton Büchner wegens zijn gezondheid zagen vertrekken. Castella keert overigens in tegenstelling tot Büchner terug in een andere managementfunctie zodra zij is hersteld.