‘Kleine winsten bij opening Wall Street’

De effectenbeurzen in New York lijken donderdag op de laatste handelsdag van de maand november licht hoger te gaan openen, waarbij de Dow-Jonesindex mogelijk de mijlpaal van 24.000 punten gaat doorbreken. De technologiefondsen tonen waarschijnlijk wat herstel na de verkoopgolf een dag eerder.

De aandacht van beleggers op Wall Street gaat voor een groot deel uit naar de ontwikkelingen rond de Amerikaanse belastinghervormingen in Washington. De Senaat gaat mogelijk donderdag stemmen over de plannen.

Verder wordt gekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC. Naar verwachting gaan de OPEC en Rusland de productiebeperking verlengen tot eind volgend jaar.

Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de consumentenbestedingen in de VS. Ook komt informatie over de bedrijvigheid rond Chicago.

Techaandelen als Apple, Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix en Twitter lijken weer wat terrein te winnen na de forse koersdalingen een dag eerder. Daardoor ging de technologiebeurs Nasdaq woensdag hard omlaag.

Verder staat winkelbedrijf Sears Holdings in de belangstelling na bekendmaking van cijfers. Sears leed opnieuw een zwaar verlies, maar minder groot dan een jaar eerder. Het aandeel Sears lijkt een forse koerssprong te gaan maken. Ook supermarktconcern Kroger opende de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht.

De fabrikant van netwerkapparatuur Juniper Networks staat voor een lagere opening. De Finse branchegenoot Nokia heeft ontkend dat het interesse heeft in een overname van Juniper. Woensdag schoot de koers van Juniper door de vermeende interesse van Nokia nog met ruim 20 procent omhoog.

De Dow sloot woensdag met een winst van 0,4 procent op 23.940,68 punten. De S&P 500 kwam nauwelijks van zijn plaats en eindigde op 2626,07 punten. De Nasdaq leverde 1,3 procent in en kwam uit op 6824,34 punten.