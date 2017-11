KPN betaalt alsnog onregelmatigheidstoeslag

Telecomconcern KPN gaat circa 3000 werknemers met terugwerkende kracht onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen en ziektedagen uitbetalen. Vakbond FNV heeft daarover naar eigen zeggen een akkoord bereikt met KPN, nadat de bond eerder met juridische stappen dreigde.

FNV spreekt van een mooie kerstbonus voor het personeel, dat per persoon tot honderden euro’s aan nabetalingen kan verwachten. Bij KPN werken 14.000 medewerkers, waarvan er volgens FNV 4000 in aanmerking komen voor een onregelmatigheidstoeslag als zij werken op ongebruikelijke tijden.

De afspraak met KPN staat volgens FNV los van de lopende onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. Eerder deze maand bereikten KPN en FNV een principeakkoord over een ‘tussen-cao’ voor de eerste maanden van 2018. In januari starten onderhandelingen over voorwaarden voor de tweede jaarhelft.

KPN kon vooralsnog niet inhoudelijk reageren.