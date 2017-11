Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het derde kwartaal van het jaar hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. De stijging is minder groot dan in de voorgaande periode, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Ook het aantal uitzenduren nam in het derde kwartaal opnieuw toe. Het aantal uitzenduren in langlopende contracten, zoals detachering en payrolling, steeg met 0,4 procent in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal was de stijging 2,6 procent.

Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen, merkt het statistiekbureau op. Het aantal uren in kortlopende contracten nam eveneens met 0,4 procent toe in het derde kwartaal. Ook deze toename is kleiner dan in het voorgaande kwartaal, toen met 4,6 procent de grootste stijging in bijna zeven jaar werd gerealiseerd.