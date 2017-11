OPEC verlengt beperkingen voor olieproductie

Oliekartel OPEC en enkele samenwerkende landen, waaronder Rusland, verlengen hun afspraken over een productiebeperking voor de oliewinning tot eind volgend jaar. Dat hebben ze besloten op een bijeenkomst in Wenen. Ook Libië en Nigeria sluiten zich bij de deal aan, iets wat nog niet eerder was gebeurd.

Op een persconferentie na de vergadering was de minister van olie van Saudi-Arabië erg opgewekt. ,,Schouder aan schouder”, zei hij over de samenwerking met de andere landen. Ook zijn Russische ambtsgenoot bevestigde dat de partijen het met elkaar eens waren geworden.

Eerder hadden bronnen al gemeld dat alle lidstaten van de OPEC voorstander waren van een verlenging van de productieverlaging, maar dat het nog lang wachten was op Rusland.

Sinds begin dit jaar hebben de OPEC en Rusland hun productie verlaagd om zo de olieprijzen op te krikken. Deze deal loopt nu nog tot eind maart. Door de productieverlaging langer door te zetten, hopen de partijen dat de prijzen nog verder herstellen.