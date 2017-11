SBM Offshore schikt in Verenigde Staten

Maritiem dienstverlener SBM Offshore en dochterbedrijf SBM Offshore USA hebben een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie.

SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in verscheidene landen zich schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. Het bedrijf trof eerder een schikking met justitie in Nederland en de VS, maar de Amerikaanse autoriteiten behielden zich daarbij het recht voor de zaak te heropenen als nieuwe informatie daar aanleiding voor zou geven.

SBM betaalt nu 238 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten vanwege omkoping van functionarissen in Braziliƫ, Angola, Equatoriaal Guinea, Kazachstan en Irak. Daarbij pleit SBM USA schuldig in de zaak.