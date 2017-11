Telecombedrijven voelen effect roamingregels

Telecombedrijven hebben flink last van de nieuwe roamingregels. Ook stevige concurrentie blijft de omzetten in de sector drukken. Vooral VodafoneZiggo kreeg de afgelopen maanden een flinke tik te verwerken, zo meldde marktonderzoeker Telecompaper in een rapport over het derde kwartaal. Voor Tele2 gold overigens het tegenovergestelde.

De opbrengsten van de telecombedrijven daalden in de periode juli tot en met september met bijna 8 procent tot 1,1 miljard euro. Op kwartaalbasis was sprake van een min van 2,8 procent.

VodafoneZiggo liet opnieuw de grootste daling zien. Het bedrijf zag zijn omzet op jaarbasis met 13 procent dalen en verloor als enige van de vier netwerkoperators marktaandeel. Het bedrijf is nu goed voor ruim 30 procent van de markt. Tele2 zag zijn omzet bijna een vijfde hoger uitvallen. De prijsvechter is goed voor ruim 5 procent van de markt.