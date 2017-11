‘Tot wel duizend renteverhogingen aanstaande’

De financiële markten moeten de komende jaren rekening houden met de ene na de andere renteverhoging door centrale banken. Volgens analisten van JPMorgan zijn er wereldwijd tot wel duizend rentestappen nodig om de boel weer op normaal niveau te krijgen, zo schrijft zakenkrant Financial Times.

De analisten wijzen op de wereldwijde economische groei, waarmee de crisisjaren definitief voorbij lijken te zijn. Daardoor staat volgens de Amerikaanse bank de deur open voor het normaliseren van het monetaire beleid door de toezichthouders.

Sinds het begin van de crisis in 2007 tot nu telde JPMorgan tot wel zevenhonderd renteverlagingen door banken in zowel ontwikkelde als opkomende economieën. Volgens de kenners zijn we door het herstel dat is ingezet in een tijd beland waar de Amerikaanse Federal Reserve een leidende rol pakt bij renteverhogingen en de rest van de wereld zal volgen.

De Fed heeft het belangrijkste rentetarief in de VS sinds eind 2015 al vier keer verhoogd.