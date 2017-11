‘Weer megafusie in de maak in zorgsector VS’

Het Amerikaanse apothekenconcern CVS Health is naar verluidt dicht bij een overname van zorgverzekeraar Aetna. Met de megadeal zou meer dan 65 miljard dollar zijn gemoeid, meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde.

Door de krachten te bundelen met een grote zorgverzekeraar zou CVS Health zijn positie flink kunnen versterken. Bedrijven in de Amerikaanse zorgbranche voelen de hete adem van onder meer webwinkelgigant Amazon in de nek. Die zou ook geïnteresseerd zijn om op het gebied van zorg activiteiten te ontplooien.

Of het daadwerkelijk tot een akkoord komt is evenwel nog niet zeker. Nog geen jaar geleden gingen twee andere megafusies in de Amerikaanse zorgwereld op het laatste moment toch niet door. Zorgverzekeraar Cigna trok in februari na weerstand van een federale rechter de stekker uit een voorgenomen samensmelting met branchegenoot Anthem. Dat ging om een deal ter waarde van 48 miljard dollar. Kort daarvoor was al een fusie van Aetna en verzekeraar Humana afgeblazen waarmee 37 miljard dollar gemoeid zou zijn geweest.