Bedenker Plop en K3 slaat slag in VS en China

Studio 100 breidt verder uit over de grens. Het Belgische entertainmentconcern, bekend van onder meer Samson en Gert, Kabouter Plop, Bumba, K3 en van pretparken, neemt het Amerikaanse animatiebedrijf Little Airplane Productions over. Daarmee verschaffen de Belgen zich ook toegang tot de Chinese markt.

Little Airplane Productions werd in 1999 opgericht door Josh Selig. Het bedrijf won al heel wat internationale prijzen, waaronder 21 Emmy Awards. Little Airplane werkt al samen met grote Amerikaans bedrijven als Disney, Nickelodeon en Netflix. Ook zijn de Amerikanen in China actief.

De content voor het Aziatische land wordt in China zelf gemaakt. Ook worden die animaties buiten China verkocht. Studio 100 zegt met deze Amerikaanse overname dan ook een belangrijke stap te zetten in de verdere internationale expansie van de groep. Eerder dit jaar maakte Studio 100 al de overname bekend van het Duitse M4e, de distributeur van Nijntje.