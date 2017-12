Brazilië krabbelt verder op na recessie

De economie van Brazilië is in het derde kwartaal opnieuw gegroeid, waarmee de grootste economie van Zuid-Amerika verder herstel toont van de zwaarste recessie ooit.

De economie groeide met 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Het is het derde kwartaal op rij met groei voor het land. Wel viel de groei zwakker uit dan economen hadden verwacht, want zij rekenden in doorsnee op een vooruitgang met 0,3 procent.

In 2015 en 2016 was nog sprake van diepe krimp van de Braziliaanse economie. Naar verwachting zal de economie dit jaar met 1 procent groeien, waarna het groeitempo in 2018 verder versnelt.