Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiliseert

De gezondheid van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand niet veranderd. De gemiddelde dekkingsgraad was 109 procent, gelijk aan het niveau van de maand ervoor, blijkt uit de pensioenthermometer van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

De gemiddelde dekkingsgraad laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. In oktober en september gingen de pensioenfondsen er nog kleine stapjes op vooruit.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 105 procent naar 106 procent. Dat heeft ermee te maken dat deze graadmeter een gemiddelde is van de afgelopen twaalf maanden en de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder meetellen.

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad stond een een jaar geleden nog 98 procent. Hoewel de meeste fondsen nu uit de gevarenzone zijn, zullen ze niet allemaal aan kortingen ontkomen. ,,De laatste maand van het jaar zal blijken of zij alsnog uit de gevarenzone komen”, stelt Frank Driessen van Aon Hewitt.