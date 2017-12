Groei luchtvrachtvervoer zwakt af

De groei in de vraag naar luchtvrachtvervoer is in oktober weer iets lager uitgevallen. Er werd nog altijd 5,9 procent meer vracht vervoerd dan een jaar eerder, maar de stijging in september van 9,2 procent werd niet gehaald, maakte de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA vrijdag bekend.

De groei in de capaciteit nam in oktober met 3,7 procent toe, waardoor de bezettingsgraad van vrachtvliegtuigen toeneemt. IATA benadrukt dat het al de vijftiende maand op rij is dat de vraag harder stijgt dan de capaciteit.

Toch denkt de brancheorganisatie dat groei van de vraag over zijn piek heen is. Die piek werd gevoed doordat bedrijven hun voorraden versneld aanvulden, maar dat is nu gebeurd. Voor 2018 verwacht IATA dan ook een lagere groei.