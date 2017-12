Herstel bitcoin na groen licht toezichthouder

Aangifte misdaadjournalist tegen No Surrender

CME, de grootste beursuitbater ter wereld is een van de drie partijen die groen licht kreeg voor futures. Analisten denken dat de futures positief zullen zijn voor de ontwikkeling van digitale valuta. Zo zouden ze kunnen zorgen voor lagere transactiekosten. Die zijn nu voor bitcoins relatief hoog.

Het herstel werd ingegeven door groen licht van de Amerikaanse toezichthouder CFTC voor de handel in futures voor de bitcoin. Daarmee kan worden gespeculeerd op waardestijgingen en dalingen door te handelen tegen toekomstige prijzen. De goedkeuring voor het beleggingsinstrument wordt gezien als een teken van vertrouwen in digitale valuta.

De bitcoin is zijn fikse dip al weer te boven. De waarde van de bitcoin kelderde donderdag 20 procent na een recordniveau eerder in de week boven de 11.000 dollar, maar zit inmiddels weer dicht tegen zijn topniveau.

