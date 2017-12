Nikkei eindigt week met winst

De effectenbeurs in Japan is vrijdag met winst het weekeinde ingegaan. Oliebedrijven waren in trek bij beleggers na het besluit van oliekartel OPEC en Rusland om hun productiebeperking te verlengen tot eind volgend jaar. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de stemming over het belastingplan in de Amerikaanse Senaat is uitgesteld.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent hoger op 22.819,03 punten. De Japanse oliebedrijven Inpex en Japan Petroleum wonnen 2,8 procent. Sharp dikte bijna 8 procent aan. Het geplaagde technologiebedrijf liet weten op 7 december terug te keren naar de eerste sectie van de beurs in Tokio. In augustus 2016 degradeerde het bedrijf naar de tweede sectie van de beurs vanwege een negatief eigen vermogen.

Nippon Paint schoot ruim 8 procent omhoog. De Japanse verfproducent gaat zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta toch niet overnemen. De partijen hebben hun onderhandelingen daarover afgebroken. Vorige week liepen fusiegesprekken tussen het Nederlandse AkzoNobel en Axalta ook al spaak.

Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters een verdeeld beeld zien. De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent na een tegenvallend cijfer over de bedrijvigheid in de Chinese industrie. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de min. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent en in Seoul steeg de Kospi 0,1 procent.