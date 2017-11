Omzet zakelijke dienstverleners omhoog

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het derde kwartaal van dit jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de omzet ruim 6 procent hoger in vergelijking met een jaar eerder.

Dienstverleners in de IT-sector boekten een omzetgroei van 6,3 procent. In de reclame- en marktonderzoeksbranche was de omzetstijging het kleinst met 1,2 procent. Bij hoveniers steeg die met ruim 10 procent. In de uitzendsector ging de omzet met 6,2 procent omhoog.

Het CBS meldde verder dat het aantal ontstane vacatures in de zakelijke dienstverlening in het afgelopen kwartaal met 42.000 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Daarnaast daalde het aantal uitgesproken faillissementen naar het laagste niveau sinds 2009.