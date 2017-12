Regels zitten ‘slim laden’ auto’s in de weg

De ontwikkeling van het ‘slim’ laden van auto’s, waarmee aanzienlijke CO2-reductie kan worden gerealiseerd, hapert door ,,knellende” regels. Daardoor denken consumenten wel twee keer na alvorens mee te doen met duurzame initiatieven, aldus onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht.

Bij slim laden worden de auto’s vooral opgeladen wanneer het stroomaanbod hoog is. Dat kan bij een hardere wind of veel zon, waardoor er voldoende energie van zon- en windparken voorradig is. Ook worden auto’s juist niet opgeladen op piekmomenten, zoals in de vroege morgen. Een ander punt van slim laden is dat de auto tijdens die piek juist als accu voor huishoudens wordt gebruikt.

Het leveren van stroom aan het netwerk gaat echter gepaard met kosten. Daardoor betalen consumenten mogelijk dubbele belasting. Ook zijn laadpalen met een hoge capaciteit, die nodig zijn voor slim laden, kostbaar.